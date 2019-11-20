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НОВОСТИ

Госорганы прекратят прием россиян к 2024 году - законопроект

10:00 20.11.2019 Источник: Известия

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).

Кроме того, получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме. Эти меры помогут госсервисам идти в ногу со временем и сделают их более удобными, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

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