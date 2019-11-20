В Афганистане потерпел крушение вертолет с американскими военными
10:20 20.11.2019 Источник: Lenta.ru
Вертолет, на борту которого находились американские военные, потерпел крушение в Афганистане. Об этом сообщили в вооруженных силах США, передает Reuters.
В результате крушения погибли двое американских военнослужащих. Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, оснований полагать, что оно произошло из-за огня противника, нет. Lenta.Ru
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