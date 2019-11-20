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Пилоты аварийно севшего А321 в Подмосковье получат звезды Героев России в Кремле

11:00 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, получат награды - звезды Героев России - в Кремле. Награждение состоится 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в среду.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.

"Звезду Героев России получат пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Награждение состоится в Кремле 21 ноября", - сказали в пресс-службе, уточнив, что 20 ноября пилотам вручат ордена Мужества.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

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