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Иран заинтересован в покупке у РФ самолетов, танков и С-400 - военная разведка США

11:20 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США считает, что руководство Ирана заинтересовано в приобретении у России истребителей, танков, зенитных ракетных систем С-400 и береговых ракетных комплексов "Бастион". Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе данного управления.

По оценкам РУМО, руководство Ирана после снятия ограничений на продажу оружия этой стране в следующем году, вероятнее всего, попытается приобрести у России или Китая новые истребители и танки. В докладе констатируется, что Иран не может произвести указанную технику самостоятельно.

Согласно приведенным в докладе утверждениям, Иран уже проводит консультации относительно приобретения вооружений. В качестве поставщика "рассматривается преимущественно Россия, Китай - в меньшей степени". По оценкам РУМО, Иран, в частности, может приобрести у РФ истребители Су-30, учебно-тренировочные самолеты Як-130 и танки Т-90. Кроме того, Тегеран "проявлял интерес к покупке С-400 и комплексов "Бастион" у России", говорится в докладе.

По оценкам РУМО, Иран располагает средствами для "быстрой установки в Персидском заливе и Ормузском проливе" свыше 5 тыс. морских мин. Кроме того, в стране активно разрабатывают беспилотники, которые предназначены для нанесения ударов с воздуха, а также ракетные комплексы.

В докладе констатируется, что Иран из-за американских санкций может столкнуться с нехваткой средств на приобретение указанных вооружений и разработку собственных. Согласно приведенным официальным данным, оборонный бюджет страны в 2019 году составил около 20,7 млрд долларов. По оценкам РУМО, официальные данные могут не отражать полной картины. В управлении отмечают, что на самом деле не вполне ясно, сколько именно Тегеран расходует на военные нужды и помощь союзникам.

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