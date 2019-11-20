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НОВОСТИ

Эво Моралес хочет завершить президентский срок

12:00 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эво Моралес захотел вернуться в Боливию и завершить президентский срок. Он пообещал не баллотироваться в президенты и готов помочь формированию новой избирательной власти.

Такой компромиссный вариант завершения политического кризиса в Боливии бывший глава государства назвал в интервью газете The Wall Street Journal. По словам Моралеса, он хочет как можно скорее вернуться в Боливию, так как его присутствие необходимо для налаживания ситуации в стране. Также он считает, что справедливо победил на прошедших в октябре выборах главы государства.

20 октября в Боливии начались протесты после результатов подсчёта голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны. Сейчас политик находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.  Говорит Москва

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