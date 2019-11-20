Орешкин считает, что годовая инфляция будет близка к 3%

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Максим Орешкин назвал прогноз годовой инфляции в России. В 2019-м она будет близка к 3%, заявил глава Минэкономразвития на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Он отметил, что «это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у Центрального банка и у нас». По его словам, это означает, что в целом за год отсутствует определённый объём совокупного спроса — это больше одного триллиона рублей. Министр отметил, что доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли бы быть.

Кроме того Орешкин подчеркнул, что Центробанк реагирует на эту ситуацию, и действия регулятора направлены на то, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%. Говорит Москва

