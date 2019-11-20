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Студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам

12:32 20.11.2019 Источник: Известия

Студентам и аспирантам очных отделений до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам. Такая инициатива поступила в правительство из Госдумы. Сейчас приобрести субсидируемые билеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград могут россияне до 23 лет — вне зависимости от того, студенты они или нет.

Предложение о расширении льготной категории поддерживают в Общероссийском объединении пассажиров. Там считают, что это позволит повысить деловую и туристическую активность молодежи.

Но количество субсидируемых билетов ограничено, предупреждают эксперты. В результате платежеспособные 30-летние люди будут создавать неоправданную конкуренцию другим льготникам — пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.  Известия

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