Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы полагаем неприемлемым [это требование] и не можем с ним согласиться", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление спикера парламента Эстонии о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.

