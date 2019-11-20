Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
13:00 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы полагаем неприемлемым [это требование] и не можем с ним согласиться", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление спикера парламента Эстонии о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.
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