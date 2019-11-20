Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры

13:05 Источник: Интерфакс

Военные учебные центры могут появиться еще в трех вузах России, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров ещё при трёх высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачёва (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

