Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
13:05 20.11.2019 Источник: Интерфакс
Военные учебные центры могут появиться еще в трех вузах России, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров ещё при трёх высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачёва (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.
НОВОСТИ
- 13:32 20.11.2019
- В США решили продать списанную советскую подлодку, в которой поселились еноты
- 13:20 20.11.2019
- ЕГЭ по истории могут сделать обязательным в нескольких регионах
- 13:00 20.11.2019
- Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
- 12:32 20.11.2019
- Студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам
- 12:20 20.11.2019
- Орешкин считает, что годовая инфляция будет близка к 3%
- 12:05 20.11.2019
- Реализация нацпроектов не приведет к значительному росту экономики, считает Кудрин
- 12:00 20.11.2019
- Эво Моралес хочет завершить президентский срок
- 11:32 20.11.2019
- В РФ могут ограничить импорт детских молочных смесей
- 11:20 20.11.2019
- Иран заинтересован в покупке у РФ самолетов, танков и С-400 - военная разведка США
- 11:05 20.11.2019
- Турецкие отельеры анонсировали рост цен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать