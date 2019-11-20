ЕГЭ по истории могут сделать обязательным в нескольких регионах
13:20 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В нескольких регионах России ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным. Эксперимент начнётся в 2022 году. Этого не исключила министр просвещения Ольга Васильева.
Пилотный проект проведут по аналогии с экзаменом по английскому языку. «Нужно посмотреть, что будет реально происходить», — цитирует Васильеву РИА Новости.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году, задания уже разрабатываются. Говорит Москва
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