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В США решили продать списанную советскую подлодку, в которой поселились еноты

13:32 20.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Калифорнии продадут списанную советскую подводную лодку Б-427. Она больше 20 лет простояла у пристани калифорнийского города Лонг Бич и стала аттракционом для туристов, сообщает «Лос-Анджелес Таймс». Имя потенциального покупателя и сумма сделки не раскрываются. 

В 2015 году лодку закрыли для посетителей из-за аварийного состояния и в ней поселились еноты.  Эхо Москвы

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