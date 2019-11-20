Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории РФ уровня безработицы

14:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин доволен снижением уровня безработицы до 4,6%.

"Что касается рынка труда, то сокращается безработица: в среднем за январь - сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".