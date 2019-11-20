В Ростове-на-Дону следователь, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ
14:12 20.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Следователь в Ростове-на-Дону, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ. Никто не пострадал.
В сообщении Следственного комитета по Ростовской области никаких подробностей о том, что произошло, нет – отмечается лишь только, что в дежурную часть полиции поступило обращение о бытовом конфликте в одной из квартир в Ростове-на-Дону. Выяснилось, что одним из его участников является сотрудник следственного управления. Между тем, местные СМИ опубликовали видеозаписи с оцепленных улиц, на них видно полицейские машины, сотрудников ОМОНа, реанимацию, попытки силовиков попасть в квартиру через окно. Что именно произошло, достоверно неизвестно. По одним данным, вооруженный пистолетом следователь Сергей Ткачев, захватил в заложницы свою жену. Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники писали, что в квартире также находился ребенок. Его мужчина якобы отпустил первым. По информации Telegram-канала Baza, до этого к Ткачеву приходили с обыском. Согласно другой версии, следователь мог находиться под воздействием наркотиков. Переговоры ни к чему не привели. Было решено брать квартиру штурмом. В итоге Ткачев отпустил жену и сдался.
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