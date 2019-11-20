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Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%

14:32 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с августом на 23%, составив $4,2 млрд, следует из материалов Банка России.

"В сентябре 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты - прим. ТАСС) по сравнению с августом вырос на 23% и составил 4,2 млрд долларов в долларов эквиваленте. Его объем был меньше, чем в сентябре 2017 г. и 2018 г. на 27 и 31% соответственно", - сообщил ЦБ.

По сравнению с августом спрос на доллары вырос в сентябре на 24%, а на европейскую валюту - на 22%, составив $2,8 млрд и $1,4 млрд соответственно. Одновременно с этим доля валют в структуре совокупного спроса практически не изменилась.

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