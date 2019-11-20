Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%
14:32 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с августом на 23%, составив $4,2 млрд, следует из материалов Банка России.
"В сентябре 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты - прим. ТАСС) по сравнению с августом вырос на 23% и составил 4,2 млрд долларов в долларов эквиваленте. Его объем был меньше, чем в сентябре 2017 г. и 2018 г. на 27 и 31% соответственно", - сообщил ЦБ.
По сравнению с августом спрос на доллары вырос в сентябре на 24%, а на европейскую валюту - на 22%, составив $2,8 млрд и $1,4 млрд соответственно. Одновременно с этим доля валют в структуре совокупного спроса практически не изменилась.
НОВОСТИ
- 15:32 20.11.2019
- Путин назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде
- 15:12 20.11.2019
- В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО
- 15:00 20.11.2019
- Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
- 14:28 20.11.2019
- Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах ночью
- 14:12 20.11.2019
- В Ростове-на-Дону следователь, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ
- 14:01 20.11.2019
- Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории РФ уровня безработицы
- 13:32 20.11.2019
- В США решили продать списанную советскую подлодку, в которой поселились еноты
- 13:20 20.11.2019
- ЕГЭ по истории могут сделать обязательным в нескольких регионах
- 13:05 20.11.2019
- Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
- 13:00 20.11.2019
- Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать