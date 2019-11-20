Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах ночью
14:28 20.11.2019
Сообщения о том, что в Москве была проведена «глобальная проверка» работы врачей, в ходе которых было обнаружено множество нарушений, не соответствуют действительности, заявляют представители столичного Департамента здравоохранения. По словам сотрудников ведомства, проверки в медицинских учреждениях мегаполиса проводятся регулярно, по разным причинам, в том числе и ночью, однако нарушений обычно выявляется немного - «единичные случаи».
«Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами. Например, в ночное время пациент может вызывать дежурную медицинскую сестру в каких-либо случаях, и важно, чтобы сотрудники были на месте и могли быстро отреагировать на обращение пациента», - сообщает Департамент, по сведениям данные о «выявленных массовых нарушениях, отсутствии сотрудников на местах «потому что спят» не является достоверной». В сообщении также отмечается, что график работы медиков рассчитывается исходя из трудового законодательства РФ, а сотрудников привлекают к работе в ночные смены только с их согласия.
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