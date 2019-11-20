Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
15:00 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает результаты импортозамещения в РФ серьезными, хотя "определенная тревога была". Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Это (санкции Запада - прим. ТАСС) вынудило нас заниматься импортозамещением. Там, где, мы считаем, это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Это широкий спектр отраслей: это и сельское хозяйство, это медицина, это фармацевтика, это оборонно-промышленный комплекс. И в целом мы достигли очень серьезных и положительных результатов", - сказал он.
"Я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно публично, после того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте - в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в НИИ: сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета", - добавил глава государства.
НОВОСТИ
- 15:12 20.11.2019
- В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО
- 14:32 20.11.2019
- Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%
- 14:28 20.11.2019
- Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах ночью
- 14:12 20.11.2019
- В Ростове-на-Дону следователь, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ
- 14:01 20.11.2019
- Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории РФ уровня безработицы
- 13:32 20.11.2019
- В США решили продать списанную советскую подлодку, в которой поселились еноты
- 13:20 20.11.2019
- ЕГЭ по истории могут сделать обязательным в нескольких регионах
- 13:05 20.11.2019
- Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
- 13:00 20.11.2019
- Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
- 12:32 20.11.2019
- Студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать