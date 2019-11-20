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Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"

15:00 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает результаты импортозамещения в РФ серьезными, хотя "определенная тревога была". Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Это (санкции Запада - прим. ТАСС) вынудило нас заниматься импортозамещением. Там, где, мы считаем, это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны. Это широкий спектр отраслей: это и сельское хозяйство, это медицина, это фармацевтика, это оборонно-промышленный комплекс. И в целом мы достигли очень серьезных и положительных результатов", - сказал он.

"Я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно публично, после того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте - в отраслях, на производствах, в конструкторских бюро, в НИИ: сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета", - добавил глава государства.

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