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Во Франции могут на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете

16:00 20.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Франция планирует на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете. По словам президента Эммануэля Макрона, это необходимо для защиты детей от доступа к порносайтам, нелегальному контенту, а также от домогательств в их адрес. Он подчеркнул, что знает позицию многих интернет-компаний и операторов связи по поводу свободы в интернете, но считает, что она невозможна без подержания общественного порядка.  Эхо Москвы

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