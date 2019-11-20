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Студенты МГУ пикетируют Госдуму с требованиями независимости университета

16:12 20.11.2019

Студенты МГУ вышли на пикет к зданию Госдумы. Они потребовали независимости для университета.

К главному входу в здание Государственной Думы по очереди вышли несколько человек. На их плакатах были призывы не только обеспечить автономию ВУЗа, но и требование права избирать ректора. Студенты устроили акцию этим утром, потому что сейчас депутаты рассматривают поправки, позволяющие президенту сколько угодно раз переназначать глав МГУ и СПбГУ.

Авторы письма подчеркивают, что университет не может полноценно функционировать при почти полном контроле со стороны государства, а нынешние условия «убивают творческую атмосферу для научных исследований». Подписанты считают, что ситуацию можно изменить только с помощью общественного давления, поскольку у них нет инструментов для защиты своих интересов.

Нынешний ректор МГУ Виктор Садовничий занимает этот пост 27 лет. Двадцатого декабря заканчивается его шестой срок, сообщает Эхо Москвы.

Тем не менее, сегодня Госдума поддержала поправку, которая снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста. Поправка принята во втором чтении законопроекта о практической подготовке студентов.

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