У ряда стран ЕС через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Союза - Путин
16:32 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что у стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Евросоюза. Такое мнение он высказал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". Он напомнил, что противоречия внутри Евросоюза возникли из-за особенностей распределения налогов таким образом, что значительная часть налоговых средств передовых стран Европы идет на "поддержание штанов тем, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития, и это исчисляется десятками миллиардов евро".
"Где-то на рубеже 2028 года некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня экономического развития, при котором они перестанут являться получателями грантов и разного видов поддержки из европейского бюджета, а должны будут платить так, как это делает Великобритания. И я не уверен, что у них не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня (о выходе из ЕС - прим.ТАСС)", - сказал российский лидер.
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