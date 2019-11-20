0
0
70
НОВОСТИ

У ряда стран ЕС через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Союза - Путин

16:32 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что у стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Евросоюза. Такое мнение он высказал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". Он напомнил, что противоречия внутри Евросоюза возникли из-за особенностей распределения налогов таким образом, что значительная часть налоговых средств передовых стран Европы идет на "поддержание штанов тем, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития, и это исчисляется десятками миллиардов евро".

"Где-то на рубеже 2028 года некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня экономического развития, при котором они перестанут являться получателями грантов и разного видов поддержки из европейского бюджета, а должны будут платить так, как это делает Великобритания. И я не уверен, что у них не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня (о выходе из ЕС - прим.ТАСС)", - сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 20.11.2019
Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье
0
0
16:51 20.11.2019
Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве построят 32 новые поликлиники
0
25
16:12 20.11.2019
Студенты МГУ пикетируют Госдуму с требованиями независимости университета
0
116
16:00 20.11.2019
Во Франции могут на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете
0
115
15:32 20.11.2019
Путин назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде
0
156
15:12 20.11.2019
В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО
0
169
15:00 20.11.2019
Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
0
208
14:32 20.11.2019
Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%
0
228
14:28 20.11.2019
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах ночью
0
230
14:12 20.11.2019
В Ростове-на-Дону следователь, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ
0
281

Возврат к списку