Командующий ВМС Украины заявил, что с возвращенных кораблей "поснимали унитазы"
17:12 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Киев обвинил Москву в воровстве унитазов с возвращённых кораблей. Речь идёт о судах, задержанных в прошлом году во время провокации в Керченском проливе.
Как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» находятся в небоевом состоянии и «фактически убиты». «Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал Воронченко в эфире «4 канала».
25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников нашей страны. В результате все суда были задержаны вместе с экипажем и впоследствии арестованы. Говорит Москва
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