17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Киев обвинил Москву в воровстве унитазов с возвращённых кораблей. Речь идёт о судах, задержанных в прошлом году во время провокации в Керченском проливе.

Как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» находятся в небоевом состоянии и «фактически убиты». «Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал Воронченко в эфире «4 канала».



25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников нашей страны. В результате все суда были задержаны вместе с экипажем и впоследствии арестованы. Говорит Москва

