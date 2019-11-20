США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих в Иране - Рухани
18:00 20.11.2019 Источник: Интерфакс
США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих на демонстрациях в Иране, вызванных повышением цен на топливо, заявил в среду иранский президент Хасан Рухани.
"Люди, вышедшие на улицы, были настроены решительно, и оказалось, что среди них было лишь немного хулиганов; но хулиганы были хорошо организованы и вооружены, и они действовали в интересах реакционных региональных сил - сионистов и американцев", - приводит агентство "Мехр" слова президента на заседании кабинета министров.
В то же время, по словам Рухани, "народ Ирана выдержал еще одно историческое испытание", и, несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулся Иран, не стал действовать в интересах враждебных сил.
Как напомнил Рухани, ранее руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что иранцам удалось "расстроить планы врагов".
Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,35 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.
После этого в стране начались протестные акции.
НОВОСТИ
- 17:32 20.11.2019
- Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России
- 17:12 20.11.2019
- Командующий ВМС Украины заявил, что с возвращенных кораблей "поснимали унитазы"
- 17:00 20.11.2019
- Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье
- 16:51 20.11.2019
- Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве построят 32 новые поликлиники
- 16:32 20.11.2019
- У ряда стран ЕС через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Союза - Путин
- 16:12 20.11.2019
- Студенты МГУ пикетируют Госдуму с требованиями независимости университета
- 16:00 20.11.2019
- Во Франции могут на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете
- 15:32 20.11.2019
- Путин назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде
- 15:12 20.11.2019
- В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО
- 15:00 20.11.2019
- Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать