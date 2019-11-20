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Украина введет ограничения на импорт вагонов из РФ

19:20 20.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Украина ограничит импорт вагонов из России. Ограничение на ввоз коснется только списанных российских вагонов. Их использование приводит к ухудшению безопасности движения поездов, ограничивает скорость и наносит вред железнодорожному пути. Поток вагонов усилился, когда в украинском правительстве назвали сроки ввода эмбарго – первоначально это был март следующего года. Большая их часть – зерновозы, средний возраст – 30 лет и старше. Срок их эксплуатации давно истек.

Запрет на ввоз устаревших вагонов – мера, в том числе экономическая. Они приобретаются по ценам немного больше цены металлолома. Таким образом, для украинских вагоностроителей создаются неравные конкурентные условия, а бюджет недополучает сотни миллионов гривен от налогов и сборов. Из-за бездействия прежнего руководства страны на Украине используются около 14 тысяч вагонов с сомнительными техническими характеристиками, говорили ранее в Национальном комитете по промышленному развитию.

Европейский банк реконструкции и развития ранее согласился выделить Украине 150 миллионов долларов на закупку новых грузовых полувагонов.  Эхо Москвы

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