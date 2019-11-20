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НОВОСТИ

Первое отделение медико-социальной реабилитации детей открылось в Москве

18:37 20.11.2019

В Москве, в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Сухаревой, стартовала работа отделения медико-социальной реабилитации. Согласно сообщению официального сайта мэра столицы, в этом отделении медики будут оказывать помощь пациентам с расстройствами аутистического спектра и выраженными трудностями поведения, такими как агрессия и самоагрессия, с интеллектуальной недостаточностью, осложненной нарушениями поведения и эпилептическими приступами, с острыми и хроническими психотическими состояниями, с выраженным недоразвитием речи, сложностями в освоении навыков самообслуживания, сенсорными и моторными нарушениями.

«Это первое подразделение в Москве, готовое оказывать помощь детям от семи до 17 лет с самыми тяжелыми душевными расстройствами, рассчитанное на 30 коек», - отмечает руководитель Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков Марина Бебчук.

С пациентами в отделении работают специалисты Департамента здравоохранения Москвы высокого уровня, среди которых учителя-дефектологи, психологи, воспитатели, а также медсестры, владеющие методиками психолого-педагогической коррекции. Специалистов выбирают персонально для каждого пациента, лечение также определяется исходя из индивидуальных особенностей больных.

В новом отделении планирую помогать детям, которые уже наблюдаются у педиатра и которым требуется дополнительная психиатрическая помощь. Длительность курса лечения составляет 45 дней, если потребуется, врачи могут дать пациенту повторное направление.

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