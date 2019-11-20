В сербской спецслужбе подтвердили подлинность видео встречи офицера с разведчиком РФ
20:00 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали ранее газета "Блиц" и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата РФ.
"Видео подлинное, на нем снят российский разведчик. Детали пояснит президент Сербии Александар Вучич после заседания Совета безопасности [Сербии] завтра. Очень важно сказать, что войну разведок, идущую на территории Сербии, а она де-факто идет, нельзя связывать только с Российской Федерацией. Напротив, другие мировые силы типа США, Франции, а также региональные игроки - Албания и Хорватия - очень активно работают над осуществлением своих интересов, что всегда ожидаемо в политике и международных отношениях, мы здесь для того, чтобы противостоять таким действиям без исключения", - заявил он.
Ранее на портале YouTube был размещен ролик, на котором двое людей общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Затем один из них внутри машины достает из похожего пакета бутылку алкоголя и деньги и пересчитывает их. По информации "Блиц" и "Радио Свобода", на видеозаписи - неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".
Когда снято видео и что было в пакетах, не уточняется. Кроме того, известно, что российский офицер, имя которого фигурирует в материалах "Блиц" и "Радио Свобода", еще несколько месяцев назад завершил командировку в стране.
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