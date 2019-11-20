0
0
81
НОВОСТИ

В "Лиге защиты врачей" усомнились в пользе доплат за выявление рака

20:40 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Лига защиты врачей»: доплаты за выявление рака приведут к росту количества ложных диагнозов. Накануне в Госдуме решили ввести денежные поощрения для медиков за обнаружение онкологических заболеваний на ранних стадиях. За каждый подтверждённый диагноз планируется платить тысячу рублей.

Президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что это нововведение не имеет смысла.

«Понятно, что начнутся сразу злоупотребления, спекуляции, гипердиагностика. Начнут гоняться за одними заболеваниями, будут терять другие. Мне кажется, это [выплата - прим. ГМ] немножко смешно за поиск нозологии [учение о болезнях и их классификации - прим. ГМ]. Должны быть стандарты осмотров написаны, а вот это вот ни о чём просто».

По словам Гальперина, врачи должны с одинаковым вниманием относиться ко всем патологиям.

«Почему нужно гоняться именно за онкологическими заболеваниями?  Нужно, чтобы врачи на осмотрах, первичных осмотрах просто грамотно осматривали, выявляли любые заболевания, а вот натравливать именно на онкологические… Если мы докажем, что у нас их плохо смотрят, тогда я вижу в этом смысл, а так я не вижу особой цели».

Для реализации инициативы федеральный бюджет планирует выделять 1,2 млрд рублей в год.

Выплаты будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеваниями.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 20.11.2019
В 2020 году значительно снизится стоимость продаваемого Молдавии газа
0
62
20:00 20.11.2019
В сербской спецслужбе подтвердили подлинность видео встречи офицера с разведчиком РФ
0
165
19:20 20.11.2019
Украина введет ограничения на импорт вагонов из РФ
0
195
18:50 20.11.2019
Заммэра Ефимов рассказал, какие изменения в налоговом законодательстве одобрены Мосгордумой в первом чтении
0
211
18:40 20.11.2019
Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности для незаконных коллекторов
0
210
18:37 20.11.2019
Первое отделение медико-социальной реабилитации детей открылось в Москве
0
208
18:00 20.11.2019
США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих в Иране - Рухани
0
241
17:32 20.11.2019
Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России
0
251
17:12 20.11.2019
Командующий ВМС Украины заявил, что с возвращенных кораблей "поснимали унитазы"
0
327
17:00 20.11.2019
Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье
0
285

Возврат к списку