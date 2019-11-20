В "Лиге защиты врачей" усомнились в пользе доплат за выявление рака
20:40 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
«Лига защиты врачей»: доплаты за выявление рака приведут к росту количества ложных диагнозов. Накануне в Госдуме решили ввести денежные поощрения для медиков за обнаружение онкологических заболеваний на ранних стадиях. За каждый подтверждённый диагноз планируется платить тысячу рублей.
Президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что это нововведение не имеет смысла.
«Понятно, что начнутся сразу злоупотребления, спекуляции, гипердиагностика. Начнут гоняться за одними заболеваниями, будут терять другие. Мне кажется, это [выплата - прим. ГМ] немножко смешно за поиск нозологии [учение о болезнях и их классификации - прим. ГМ]. Должны быть стандарты осмотров написаны, а вот это вот ни о чём просто».
По словам Гальперина, врачи должны с одинаковым вниманием относиться ко всем патологиям.
«Почему нужно гоняться именно за онкологическими заболеваниями? Нужно, чтобы врачи на осмотрах, первичных осмотрах просто грамотно осматривали, выявляли любые заболевания, а вот натравливать именно на онкологические… Если мы докажем, что у нас их плохо смотрят, тогда я вижу в этом смысл, а так я не вижу особой цели».
Для реализации инициативы федеральный бюджет планирует выделять 1,2 млрд рублей в год.
Выплаты будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеваниями. Говорит Москва
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