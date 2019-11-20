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НОВОСТИ

В 2020 году значительно снизится стоимость продаваемого Молдавии газа

21:20 20.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Стоимость газа для Молдавии значительно снизится со следующего года. За тысячу кубометров Кишинев будет платить 173 доллара вместо 235-ти, которые он платит в этом году. Это связан с изменением формулы цены контракта, сказал вице-премьер России Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров. 

По словам Козака, Молдавия также попросила у России кредит на осуществления инфраструктурных проектов. Эхо Москвы

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