Российская промышленность испытывает рекордный дефицит кадров - эксперты
07:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обеспеченность кадрами в сфере промышленности в РФ снизилась в III квартале 2019 года до 80% с 86% во II квартале - это рекордный дефицит работников в промышленности с 2014 года. Такие данные приводятся в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.
"По оценкам предприятий, достаточная обеспеченность кадрами снизилась в промышленности с абсолютного рекорда в 86% до 80%, ставшего худшим значением 2019 года, - отмечают эксперты. - Такого дефицита работников в российской промышленности не было, по мнению предприятий, с 2014 года".
При этом первые данные за IV квартал свидетельствуют, что восстановить прежний уровень обеспеченности кадрами в 2019 году предприятиям не удастся.
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