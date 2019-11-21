Платную трассу Москва - Санкт-Петербург откроют полностью через неделю - СМИ
07:11 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе, сообщил ТАСС источник, близкий к Министерству транспорта РФ.
"Строительство трассы М11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершено. Ее открытие состоится через неделю", - сказал источник.
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