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Платную трассу Москва - Санкт-Петербург откроют полностью через неделю - СМИ

07:11 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе, сообщил ТАСС источник, близкий к Министерству транспорта РФ.

"Строительство трассы М11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершено. Ее открытие состоится через неделю", - сказал источник.

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