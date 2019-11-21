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Температура воздуха в Москве в четверг уходит в минус

07:23 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют в Московском регионе в четверг дальнейшее похолодание, небольшую облачность без осадков и высокое атмосферное давление - 772 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Днем в Москве от 4 до 2 градусов мороза, ночью температура будет до минус 8 градусов", - отмечается на сайте.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба при норме для столицы 748 мм ртутного столба. Юго-восточный ветер не превысит 8 м/с.

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