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Президент Украины сообщил о том, как он договорился о возврате катеров

07:27 21.11.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и вернули наши катера. То, что мы увидели: действительно, не хватает (на судах - ИФ) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", - сказал он на брифинге в среду в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину кораблей. При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. 

Зеленский также сказал, что при достижении договоренностей о возвращении в Украину из РФ моряков и кораблей не было никаких условий.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал.", - сказал он.

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