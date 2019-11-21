Байден назвал Путина и Трампа своими соперниками

07:42 Источник: НГ-Online

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Заявление прозвучало на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение от Демократической партии, которые проходят в Атланте (штат Джорджия).

«Первая вещь, которую я понял, заключается в том, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом, - пояснил Байден, отвечая на вопрос, который касался проводимых в Палате представителей Конгресса США слушаний по импичменту американского лидера. – Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний. В конечном счете мы сами себе должны задать вопрос о том, кто с большей вероятностью сделает то, что должно быть сделано, - добьется демократического большинства в Сенате Конгресса, сохранит большинство в Палате представителей и победит Дональда Трампа».

В настоящий момент демократ Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на намеченных на ноябрь 2020 года президентских выборах. В связи с этим, по мнению демократов, Трамп, требуя от украинского коллеги Владимира Зеленского начать расследование против деятельности Байдена и его сына Хантера в Украине, пытался потопить потенциального соперника на выборах.

Игорь Субботин