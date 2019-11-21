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Скандал с Эпштейном ударил по британской королевской семье

07:45 21.11.2019 Источник: НГ-Online

Сын британской королевы Елизаветы Второй принц Эндрю временно приостановил исполнение официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи на фоне скандала вокруг его дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в заключении в США. Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы Его Высочества. Принц Эндрю, помимо этого, заявил о своей готовности помочь королевским правоохранительным органам в любых расследованиях, которые касаются Эпштейна, обвиненного в США в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

«За последние несколько дней мне стало понятно, что обстоятельства отношений, которые раньше связывали меня с Джеффри Эпштейном, стали серьезным препятствием для работы, которую ведет моя семья, а также для деятельности многих организаций и благотворительных обществ, которые я имею честь поддерживать, - сообщил принц в заявлении. - По этой причине я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей в обозримой перспективе, и она дала мне такое разрешение. Я по-прежнему безоговорочно сожалению о плохо обдуманном мной решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном».

Вероятно, причиной стало интервью принца Эндрю вещательной корпорации Би-би-си, в ходе которого он поведал о своей дружбе с Эпштейном, а также отмел обвинения в том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, которая получила за это деньги от членов окружения американского миллиардера. После выхода беседы принц подвергся резкой критике со стороны общественного мнения. Его заподозрили в неискренности, а также упрекнули в том, что он не выразил сочувствия пострадавшим девушкам.

Игорь Субботин

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