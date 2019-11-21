Преподавание основ религии вернулось в начальную школу
08:00 21.11.2019 Источник: РБК
Предыдущий вариант проекта образовательного стандарта включал в себя выбор двух модулей в рамках предмета «Основы религиозных культур — основы религиозных культур народов России и основы светской этики».
В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики. Модуль выбирается родителями школьника либо их законным представителем.
«В существующих вариантах ФГОС мы приняли решение оставить все как есть — преподавание по основным конфессиям», — сказал РБК первый замминистра просвещения Павел Зенькович.
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