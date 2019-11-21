В российском обществе появился запрос на сменяемость партии власти - опрос
08:15 21.11.2019 Источник: РБК
Социологи в ходе исследования интересовались, есть ли у россиян запрос на периодическую сменяемость партии власти. На этот вопрос отвечали только те, кто убежден в том, что в России такой институт есть. Ответы респондентов выявили существенные различия во взглядах между сторонниками и противниками Владимира Путина, а также электоратами различных партий.
Среди не одобряющих деятельность главы государства периодическую смену партии власти поддерживают 82%, и лишь 11% считают, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49%, 39% поддерживают ее периодическую смену (среди сторонников «Единой России» каждый четвертый назвал полезным периодическую смену партии власти).
Чаще всего высказываются за сменяемость жители Москвы и Санкт-Петербурга — 71% против 41% в селах.
НОВОСТИ
- 08:00 21.11.2019
- Преподавание основ религии вернулось в начальную школу
- 07:45 21.11.2019
- Скандал с Эпштейном ударил по британской королевской семье
- 07:42 21.11.2019
- Байден назвал Путина и Трампа своими соперниками
- 07:27 21.11.2019
- Президент Украины сообщил о том, как он договорился о возврате катеров
- 07:23 21.11.2019
- Температура воздуха в Москве в четверг уходит в минус
- 07:11 21.11.2019
- Платную трассу Москва - Санкт-Петербург откроют полностью через неделю - СМИ
- 07:00 21.11.2019
- Российская промышленность испытывает рекордный дефицит кадров - эксперты
- 22:40 20.11.2019
- Комитет ООН принял резолюцию с призывом к США устранить визовые проблемы дипломатов РФ
- 22:00 20.11.2019
- Частные клиники Самарской области не смогут делать аборты - СМИ
- 21:20 20.11.2019
- В 2020 году значительно снизится стоимость продаваемого Молдавии газа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать