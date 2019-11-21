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В российском обществе появился запрос на сменяемость партии власти - опрос

08:15 21.11.2019 Источник: РБК

Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», — только 24% не согласны с этим тезисом. Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость. Об этом говорится в итогах исследования (копия есть у РБК), проведенного ВЦИОМом и Институтом развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

Социологи в ходе исследования интересовались, есть ли у россиян запрос на периодическую сменяемость партии власти. На этот вопрос отвечали только те, кто убежден в том, что в России такой институт есть. Ответы респондентов выявили существенные различия во взглядах между сторонниками и противниками Владимира Путина, а также электоратами различных партий.

Среди не одобряющих деятельность главы государства периодическую смену партии власти поддерживают 82%, и лишь 11% считают, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49%, 39% поддерживают ее периодическую смену (среди сторонников «Единой России» каждый четвертый назвал полезным периодическую смену партии власти).

Чаще всего высказываются за сменяемость жители Москвы и Санкт-Петербурга — 71% против 41% в селах.

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