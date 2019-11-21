В Таллине крысы перегрызли сетевой кабель, отключив государственные Интернет-сервисы

08:30 Источник: Газета.Ru

В Эстонии в середине дня отключился государственный интернет по оказанию услуг из-за нашествия крыс. Об этом сообщает Postimees.

Издание отмечает, что крысы забрались в уезде около Таллина в место, где были кабеля и провода, и погрызли их. В результате этого эстонцы не смогли получить услуги, которые им оказывает департамент госинформационной системы. В настоящее время известно, что кабель уже починили.