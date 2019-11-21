Космонавт Сергей Рязанский рассказал, почему в России так мало женщин слетало на орбиту
08:45 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите. Об этом космонавт Сергей Рязанский рассказал в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".
Отвечая на вопрос ведущей о том, почему в космос летали только четверо соотечественниц и уже 50 американок, Рязанский отметил, что у мужчин физиология и гормональный уровень отличаются большей стабильностью, их устойчивость к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам выше, чем у женщин.
"Требования (в России - прим. ТАСС) мужские, никто не будет подгонять под фазу [менструального] цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию", - пересказал Рязанский требования к организации космического полета. В то же время, учитывая факт большого числа полетов в космос женщин - астронавтов НАСА, Рязанский подчеркнул, что на самом деле фазы цикла "не мешают совершенно".
С другой стороны, считает космонавт, российские женщины не идут в отряд космонавтов из-за ориентированности на семью. "Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные - семья, дети, стабильность", - высказал мнение космонавт.
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