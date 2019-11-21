Возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве на космодроме Восточный - СМИ
09:00 21.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
Вчера в рамках расследования были проведены обыски и выемки документов.
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