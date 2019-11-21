0
0
77
НОВОСТИ

Возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве на космодроме Восточный - СМИ

09:00 21.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».

Вчера в рамках расследования были проведены обыски и выемки документов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 21.11.2019
Google откажется от целевой политической рекламы
0
60
09:20 21.11.2019
Помпео ищет способ покинуть администрацию Трампа - Time
0
94
09:05 21.11.2019
Депутат Европарламента заявил о присущей Франции традиции поддаваться давлению РФ
0
108
08:45 21.11.2019
Космонавт Сергей Рязанский рассказал, почему в России так мало женщин слетало на орбиту
0
119
08:30 21.11.2019
В Таллине крысы перегрызли сетевой кабель, отключив государственные Интернет-сервисы
0
132
08:15 21.11.2019
В российском обществе появился запрос на сменяемость партии власти - опрос
0
178
08:00 21.11.2019
Преподавание основ религии вернулось в начальную школу
0
199
07:45 21.11.2019
Скандал с Эпштейном ударил по британской королевской семье
0
223
07:42 21.11.2019
Байден назвал Путина и Трампа своими соперниками
0
210
07:27 21.11.2019
Президент Украины сообщил о том, как он договорился о возврате катеров
0
244

Возврат к списку