Google откажется от целевой политической рекламы

09:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Google более не позволит политическим кампаниям и активистам распространять таргетированную (целевую) рекламу своим пользователям в зависимости от их предполагаемых политических взглядов и предпочтений.

Организаторы политических кампаний в будущем не смогут сопоставлять свои базы данных избирателей с базой данных пользователей Google, чтобы нацеливать на них свою рекламу на таких платформах, как YouTube и поисковик Google.



В Великобритании, где вскоре пройдут парламентские выборы, Google вводит новые правила в ближайшую неделю, в других регионах - позже.



Политическая реклама по-прежнему сможет быть сориентирована на отдельных пользователей с учетом их возраста, пола и места жительства.



Компания Google также сообщила, что примет меры против явного обмана, содержащегося в такой рекламе. Это отличает Google от политики другой крупной компании - Facebook.



Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его социальная сеть не будет проверять достоверность политической рекламы.



Twitter, тем временем, сообщил, что полностью запретит у себя политическую рекламу. Русская служба Би-би-си

