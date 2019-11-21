Google откажется от целевой политической рекламы
09:32 21.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Google более не позволит политическим кампаниям и активистам распространять таргетированную (целевую) рекламу своим пользователям в зависимости от их предполагаемых политических взглядов и предпочтений.
Организаторы политических кампаний в будущем не смогут сопоставлять свои базы данных избирателей с базой данных пользователей Google, чтобы нацеливать на них свою рекламу на таких платформах, как YouTube и поисковик Google.
В Великобритании, где вскоре пройдут парламентские выборы, Google вводит новые правила в ближайшую неделю, в других регионах - позже.
Политическая реклама по-прежнему сможет быть сориентирована на отдельных пользователей с учетом их возраста, пола и места жительства.
Компания Google также сообщила, что примет меры против явного обмана, содержащегося в такой рекламе. Это отличает Google от политики другой крупной компании - Facebook.
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его социальная сеть не будет проверять достоверность политической рекламы.
Twitter, тем временем, сообщил, что полностью запретит у себя политическую рекламу. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 17:00 20.11.2019
- Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье
- 13:05 20.11.2019
- Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
- 11:20 20.11.2019
- Иран заинтересован в покупке у РФ самолетов, танков и С-400 - военная разведка США
- 10:20 20.11.2019
- В Афганистане потерпел крушение вертолет с американскими военными
- 08:25 20.11.2019
- Заключать еще одно соглашение на поставку С-400 Турция не собирается
- 08:00 20.11.2019
- Украина пока не получила от США около 35 млн долл помощи на военные нужды
- 15:00 19.11.2019
- Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии
- 14:12 19.11.2019
- Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 - начале 2020 года
- 14:00 19.11.2019
- НАТО признает космос сферой военной деятельности, но не будет размещать оружие - генсек
- 10:20 19.11.2019
- Польские СМИ рассказали о сценариях войны США и России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать