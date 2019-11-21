0
0
0
НОВОСТИ

Google откажется от целевой политической рекламы

09:32 21.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Google более не позволит политическим кампаниям и активистам распространять таргетированную (целевую) рекламу своим пользователям в зависимости от их предполагаемых политических взглядов и предпочтений.

Организаторы политических кампаний в будущем не смогут сопоставлять свои базы данных избирателей с базой данных пользователей Google, чтобы нацеливать на них свою рекламу на таких платформах, как YouTube и поисковик Google.

В Великобритании, где вскоре пройдут парламентские выборы, Google вводит новые правила в ближайшую неделю, в других регионах - позже.

Политическая реклама по-прежнему сможет быть сориентирована на отдельных пользователей с учетом их возраста, пола и места жительства.

Компания Google также сообщила, что примет меры против явного обмана, содержащегося в такой рекламе. Это отличает Google от политики другой крупной компании - Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его социальная сеть не будет проверять достоверность политической рекламы.

Twitter, тем временем, сообщил, что полностью запретит у себя политическую рекламу.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 20.11.2019
Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье
0
110
13:05 20.11.2019
Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
0
106
11:20 20.11.2019
Иран заинтересован в покупке у РФ самолетов, танков и С-400 - военная разведка США
0
116
10:20 20.11.2019
В Афганистане потерпел крушение вертолет с американскими военными
0
114
08:25 20.11.2019
Заключать еще одно соглашение на поставку С-400 Турция не собирается
0
105
08:00 20.11.2019
Украина пока не получила от США около 35 млн долл помощи на военные нужды
0
133
15:00 19.11.2019
Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии
0
135
14:12 19.11.2019
Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 - начале 2020 года
0
142
14:00 19.11.2019
НАТО признает космос сферой военной деятельности, но не будет размещать оружие - генсек
0
229
10:20 19.11.2019
Польские СМИ рассказали о сценариях войны США и России
0
210

Возврат к списку