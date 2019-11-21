Власти поставили цель привлечь 1 трлн руб от россиян на добровольную пенсию в первый год ее запуска
10:20 21.11.2019 Источник: РБК
Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений на пенсию («гарантированный пенсионный план», ГПП) почти 1 трлн руб. в первый год ее запуска. Такой целевой показатель предложило Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию (есть в распоряжении РБК). Заседание комиссии, на котором будут рассмотрены предложенные KPI, должно состояться в декабре.
Закон о гарантированном пенсионном плане, как ожидается, будет принят к 1 июля 2020 года, следует из документа. Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина.
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