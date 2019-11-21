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С 2020 года в МВД РФ появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

11:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете появятся к 10 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена",- подчеркнул он, не уточнив, будет ли увеличен штат МВД для создания новых подразделений.

По словам Смурова, могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. "Этот вопрос также прорабатывается, но это вопрос длительного времени", - отметил он.

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