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НОВОСТИ

Вещание девяти российских каналов запретили в Латвии

11:05 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Латвии запретили вещание девяти российских каналов. Как передаёт латвийское телевидение, речь идёт о каналах, бенефициаром которых являются структуры бизнесмена Юрия Ковальчука, внесённого в санкционные списки Евросоюза. Он попал в них в 2014 году. В официальном заявлении ЕС, в частности, говорилось, что принадлежащая предпринимателю «Национальная медиа группа», контролирует каналы, активно проводящие политику российского правительства по дестабилизации Украины".  Эхо Москвы

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