Суда были переданы Украине в нормальном состоянии, что подтверждает видеозапись - ФСБ
12:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.
"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении. "На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - заявили в ФСБ.
25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. 7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка. 18 ноября в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" - украинской стороне.
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