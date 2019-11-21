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Более 50% работодателей в РФ не намерены давать сотрудникам премию по итогам года - опрос

12:05 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины работодателей в России не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года. Об этом сообщается в распространенном в четверг исследовании сервиса по трудоустройству "Работа.ру".

"51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года", - говорится в сообщении.

При этом 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.

Опрос проводился в ноябре 2019 года среди 1000 представителей компаний по подбору персонала.  

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