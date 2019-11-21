В МВД РФ предложили изымать имущество наркоторговцев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предложило установить на законодательном уровне возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров, выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"Нуждается в дальнейшем развитии законодательство, направленное на подрыв экономических основ наркобизнеса. На сегодняшний день необходимость доказывания происхождения имущества обязательна только для госслужащих. Месяц назад Конституционный суд подтвердил наличие возможности обращения в доход государства имущества, хоть и принадлежащего иным лицам, но приобретенного преступным путем. Очевидно, назрела необходимость проработки данного вопроса в отношении иных категорий граждан, нарушающих законы РФ", - сказал Смуров.



Также он заявил о необходимости внесения изменений в УК РФ для ужесточения наказаний за пропаганду наркотиков в интернете.

