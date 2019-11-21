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Космонавт Елена Серова прокомментировала слова Сергея Рязанского о том, почему российские женщины не часто летают в космос

12:32 21.11.2019 Источник: Газета.Ru

Российский космонавт Елена Серова прокомментировала слова космонавта Сергея Рязанского о том, почему российские женщины не часто летают в космос. Рязанский сказал, что «никто не будет подгонять под фазу цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию».

В ответ Серова заявила, что физиологические особенности женщин не мешают полетам в космос.

«Что касается гормональных проблем, о которых было сказано, то это совершенно ни на что не влияет. Никто никогда ни под кого не подстраивался. На самом деле у многих мужчин гормональный фон может меняться так, что они не отдают себе отчет, зачем делают некоторые вещи, при всем моем уважении к мужчинам», — рассказала Серова «Газете.Ru».

Также Серова считает, что женщины лучше переносят психологические и вестибулярные перегрузки. Она отметила, что не относит себя к феминисткам.

По ее мнению, малое число женщин в российском отряде объясняется скорее традицией.

«Еще с советских времен у нас сложилась негласная традиция, что есть определенные мужские профессии. Пошло это со времен войны, после которой сильно сократилось население, и женщин не пускали в мужские профессии, чтобы сохранить здоровье женщин. Это предрассудки, которые к сожалению у нас укоренились», — добавила космонавт. – У нас сейчас при отборе нет разных требований для женщин и мужчин. Но часто получается так, что женщины приходят в отряд, но не проходят по каким-то требованиям точно также, как и мужчины. Проходят единицы».

Серова добавила, что за время своей экспедиции ее экипаж не получил ни одного замечания.

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