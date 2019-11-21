Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году

12:52

Москвичи за 10 месяцев нынешнего года направили в столичный Главархив 109 тысяч обращений, при этом читальные залы учреждения посетили более 32 тыс. граждан, сообщает пресс-служба организации. Горожанам для изучения были выданы 170 тысяч дел из фондов Главархива, в которых собраны документы госорганов, коммерческих организаций, предприятий и учреждений, личные собрания, фото-аудио-видео материалы.

«К материалам архива обращаются по различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города, его памятниках и знаковых объектов. Москвичи разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта, разработки образцов авиационной техники», - пояснили в Главархиве.

Горожане, желающие провести самостоятельное историческое исследование или больше узнать о прошлом своей семьи, могут обратиться в читальные залы Главархива Москвы, один из которых открылся после обновления на ул. Профсоюзной, д. 80.

