ФБК подал иск к Владимиру Путину
13:00 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Владимиру Путину. Основатель ФБК Алексей Навальный пояснил, что жалоба касается уголовного дела об отмывании денег, возбуждённого в отношении сотрудников Фонда. Навальный пояснил, что считает российского президента организатором преследования. Авторы иска требуют «признать незаконным бездействие Путина, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции».
В позапрошлом году Навальный уже подавал иск Путину из-за отказа региональных властей согласовывать митинги основателя ФБК, но тогда суд отказался принять его жалобу. Эхо Москвы
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