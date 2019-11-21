ФБК подал иск к Владимиру Путину

13:00 Источник: Эхо Москвы

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Владимиру Путину. Основатель ФБК Алексей Навальный пояснил, что жалоба касается уголовного дела об отмывании денег, возбуждённого в отношении сотрудников Фонда. Навальный пояснил, что считает российского президента организатором преследования. Авторы иска требуют «признать незаконным бездействие Путина, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции».

В позапрошлом году Навальный уже подавал иск Путину из-за отказа региональных властей согласовывать митинги основателя ФБК, но тогда суд отказался принять его жалобу. Эхо Москвы

