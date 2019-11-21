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Финансирование российского аналога "Википедии" составит порядка 2 млрд рублей

13:05 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затраты на создание онлайн- портала Большой российской энциклопедии (БРЭ), который называют российским аналогом "Википедии", составят порядка 2 млрд рублей. Эта сумма рассчитана на 33 месяца, над проектом будут работать 270 человек, сообщил в четверг журналистам ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец на презентации в Уфе.

"Портал будет создаваться в течение 33 месяцев, бюджет портала на 33 месяца составит около 2 млрд рублей", - сказал он.

Всего над проектом в период его разработки будет работать 270 человек, 150 из которых - штатные сотрудники издательства. Для авторов статей предусмотрены гонорары, добавил Кравец. "Статьи, создание статей, научные рецензии, введение новых понятий <...> - это гонорарные статьи", - пояснил он.

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