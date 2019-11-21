Человек на видео с вербовкой может не иметь отношения к сербским спецслужбам

13:20 Источник: Эхо Москвы

Человек на скандальном видео с вербовкой, по некоторым данным, не имеет отношения к сербским спецслужбам. Запись с подкупом предполагаемого сотрудником российского ГРУ появилась несколько дней назад.

«Человек, который, как утверждается, является сербским офицером, не имеет отношения к структурам безопасности страны», — пишет сербская газета «Политика». По данным издания, это гражданское лицо, вероятнее всего,

торговавшее коммерческими данными". А самой видеозаписи, утверждает «Политика», несколько лет. Газета Блиц в свою очередь пишет, что видео, вероятно, было распространено умериканской спецслужбой. было предпринято почти 50 попыток обнародования видеозаписи, однако российские спецслужбы успешно их пресекали. При этом ранее агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу RTS подлинность видео, появившегося в сети в минувшее воскресенье. Службы страны, как утверждается, выясняют все обстоятельства тех событий. На видеозаписи, о которой идет речь, сотрудник российской военной разведки Георгий Клебан передает сумку предполагаемому высокопоставленному сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Тот достает из этой сумки конверт с деньгами. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала информацию о возможном подкупе сотрудника сербской разведки серьезной проблемой.

Президент Сербии Александр Вучич поручил расследовать сообщения о возможном подкупе чиновника. Сегодня он должен встретиться с российским послом. Эхо Москвы