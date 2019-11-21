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Песков уверен, что инцидент с сербским военным не повлияет на отношения Москвы и Белграда

14:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда.

"Мы не знаем, что это за инцидент, в нем еще нужно разобраться. Это не совсем вопрос администрации презента, но мы уверены, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - сказал он журналистам, комментируя информацию о том, что президент Сербии Александар Вучич поручил спецслужбам страны проверить публикации СМИ о якобы имевших место попытках вербовки офицера страны представителем военного атташата РФ.

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