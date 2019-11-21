Песков уверен, что инцидент с сербским военным не повлияет на отношения Москвы и Белграда
14:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда.
"Мы не знаем, что это за инцидент, в нем еще нужно разобраться. Это не совсем вопрос администрации презента, но мы уверены, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - сказал он журналистам, комментируя информацию о том, что президент Сербии Александар Вучич поручил спецслужбам страны проверить публикации СМИ о якобы имевших место попытках вербовки офицера страны представителем военного атташата РФ.
НОВОСТИ
- 14:32 21.11.2019
- У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина
- 14:27 21.11.2019
- Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы
- 14:12 21.11.2019
- ФСИН сообщила об ухудшении качественного состава осужденных в колониях
- 13:32 21.11.2019
- Долги потребителей услуг ЖКХ превышают 175 млрд рублей, проблему надо решать - Медведев
- 13:20 21.11.2019
- Человек на видео с вербовкой может не иметь отношения к сербским спецслужбам
- 13:05 21.11.2019
- Финансирование российского аналога "Википедии" составит порядка 2 млрд рублей
- 13:00 21.11.2019
- ФБК подал иск к Владимиру Путину
- 12:52 21.11.2019
- Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году
- 12:32 21.11.2019
- Космонавт Елена Серова прокомментировала слова Сергея Рязанского о том, почему российские женщины не часто летают в космос
- 12:20 21.11.2019
- В МВД РФ предложили изымать имущество наркоторговцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать